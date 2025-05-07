Около 41% украинцев не верят в положительные последствия сделки с США
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Порядка 41% украинцев не верят, что у сделки с США о полезных ископаемых будут положительные последствия. Такие данные были получены по результатам опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС), сообщает РИА Новости.
Исследование проводили в мае 2025 года. Аналитики пользовались методом телефонных интервью.
Всего опросили 561 украинца. Согласно данным опроса, 47% респондентов заявили о скорее положительных ожиданиях от сделки с США.
22% опрошенных высказались, что подписание соглашения принесет скорее негативные последствия. Еще 19% не верят, что сделка хоть как-то повлияет на Украину.
Еще 12% респондентов со своим мнением не определились.
США и Украина 30 апреля подписали соглашение о природных ископаемых. В рамках сделки будет создан инвестиционный фонд по восстановлению Украины.