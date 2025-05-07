сегодня в 16:45

Около 41% украинцев не верят в положительные последствия сделки с США

Порядка 41% украинцев не верят, что у сделки с США о полезных ископаемых будут положительные последствия. Такие данные были получены по результатам опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС), сообщает РИА Новости .

Исследование проводили в мае 2025 года. Аналитики пользовались методом телефонных интервью.

Всего опросили 561 украинца. Согласно данным опроса, 47% респондентов заявили о скорее положительных ожиданиях от сделки с США.

22% опрошенных высказались, что подписание соглашения принесет скорее негативные последствия. Еще 19% не верят, что сделка хоть как-то повлияет на Украину.

Еще 12% респондентов со своим мнением не определились.

США и Украина 30 апреля подписали соглашение о природных ископаемых. В рамках сделки будет создан инвестиционный фонд по восстановлению Украины.