Около 170 госкомпаний могут переехать из Москвы в регионы

Власти установили параметры, по которым будет определяться, каким госкорпорациям предстоит переехать из Москвы в регионы. Всего претендентов на переезд на данный момент — около 170 компаний, сообщает газета «Ведомости» .

Над списком параметров работает Минэкономразития. Перечень все еще формируется, но уже известны некоторые его детали.

Так, в первую очередь переезжать в регионы будут те организации, где работает не менее 2 тыс. человек. Также правительство считает, что в список «переезжающих» можно дабвить входящие в группы дочерние компании.

Для некоторых госкорпораций будет предусмотрен «более мягкий» вариант перемещения. Им разрешат перенести «некоторые их функции» при условии создания рабочих мест в регионе. То есть они могут открыть отдельные представительства в регионах.

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил правительству разработать предложения о поэтапном перемещении госкорпораций из Москвы в регионы. Эта мера направлена на укрепление экономических возможностей других субъектов РФ.

В начале мая сообщалось, что штаб-квартиры крупных компаний пока что не готовы переезжать из Москвы. Проблема заключается в ограниченном выборе качественных офисов — их слишком мало.