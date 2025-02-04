Около 11 тысяч трудовых мигрантов зарегистрировано в Крыму за 2024 год

Начальник отдела по вопросам трудовой миграции управления по вопросам миграции МВД России по Республике Крым Ксения Темрякович рассказала, что в регионе за 2024 год зарегистрировали порядка 11 тысяч трудовых мигрантов, сообщает «Крым 24» .

На конец 2024 года на миграционном учете числится около 11 тысяч человек, что на 43% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, отметила Темрякович.

Согласно ее данным, трудовые мигранты могут быть разделены на три категории: граждане стран ЕЭС, рабочие по патенту и высококвалифицированные специалисты.

Большинство мигрантов составляют мужчины трудоспособного возраста — от 25 до 50 лет.