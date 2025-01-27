Около 100 млн рублей выделят в Подмосковье на поддержку ученых в 2025 году

В 2025 году правительство Московской области вдвое увеличило объем финансирования поддержки ученых по программе грантов в сферах науки, технологий, техники и инноваций. Об этом сообщает пресс-служба Мининвеста Подмосковья.

«В целях поддержки ученых и специалистов Московской области в регионе создан ряд программ — это социальная ипотека, премии губернатора и гранты, предоставляемые на реализацию проектов. Так, с 2014 года в Подмосковье вручаются гранты размером до 10 млн рублей на реализацию проектов в сферах науки, технологий, техники и инноваций. В 2024 году было определено пять получателей данной поддержки, общая сумма которой составила 50 млн рублей. В связи с объявлением курса на технологическое лидерство правительством региона принято решение об увеличении объема финансирования этой программы вдвое — до 100 млн рублей», — рассказала зампредседателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Гранты предоставляются организациям на реализацию проектов в рамках приоритетных для Подмосковья направлений развития науки, технологий и техники. За все время работы программы получателями грантов стали более 100 проектов. Сумма поддержки составила свыше 500 млн рублей.

Зампред также отметила, что для удобства ученых и специалистов Московской области в 2025 году процесс подачи заявок на гранты в сфере науки оцифрован. Так, для подачи заявки на получение поддержки необходимый перечень документов в Мининвест Подмосковья необходимо предоставить через систему «Электронный бюджет».

Подробнее о мерах поддержки ученых в Московской области можно ознакомиться на инвестиционном портале Подмосковья.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что регион ждет бизнес и старается искать для него нестандартные решения. Он отметил, что Подмосковье видит эффект от малого и среднего предпринимательства.

«У нас 500 тыс. человек занимается малым и средним бизнесом. Приятно, что мы растем. У нас 30% экономики в Московской области, несмотря на оборонную промышленность, перерабатывающую, самое большое количество иностранных компаний, 30% — это малый бизнес. Мы видим эффект от него», — сказал Воробьев.