Около 1 тыс жалоб на гибридные вклады поступило в ЦБ в 2024 году

Россияне в прошлом году направили в ЦБ порядка 1 тыс. жалоб из-за навязывания банками программ накопительного и инвестиционного страхования. Их предлагали вместе с вкладами, сообщает РБК .

Жаловались россияне также на недостаточное информирование по поводу программ долгосрочных сбережений. Клиенты банков отмечали, что им предоставили неполное устное объяснение условий. Таким претензий было менее 80.

При этом в 2023 году количество жалоб на навязывание услуг было 2,3 тыс. Таким образом, в 2024 году оно сократилось на 1,3 тыс.

В начале года ЦБ провел проверки. Он направил банкам рекомендации принять меры, благодаря которым клиентов не будут вводить в заблуждение в части информации о долгосрочных вкладах. Кроме того, регулятор поручил провести обучение персонала и доработать информационные системы.

А с 1 апреля перед заключением ПДС банки должны будут предоставлять клиенту документ, в котором будут прописаны все условия и риски заключения договоров.

Ранее россиянам рассказали, продолжат ли банки снижать ставки по вкладам. Развитие ситуации в плане корректировки ставок можно ожидать в первые недели апреля.