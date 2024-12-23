сегодня в 19:05

Официальный курс доллара ЦБ упал ниже ₽102 впервые с 11 декабря

Центробанк (ЦБ) впервые с 11 декабря понизил официальный курс доллара на 24 декабря 2024 года. Американская валюта будет равна 101,61 руб., об этом свидетельствуют данные на официальном сайте регулятора .

Согласно обновленному прогнозу ЦБ, официальный курс доллара 24 декабря понизится на 0,71 руб. и будет равняться 101,61 руб. вместо 102,34 руб., которому равен 23 декабря 2024.

У евро также зафиксировано небольшое падение в цене. По данным на 23 декабря, евро равен 106,54 руб., но уже завтра его стоимость будет составлять 105,25 руб.

Самое маленькое падение в стоимости ожидается у китайского юаня. 23 декабря курс китайской национальной валюты составляет 13,98 руб., 24 декабря один юань будет равен 13,82 руб.