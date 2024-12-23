Официальный курс доллара ЦБ упал ниже ₽102 впервые с 11 декабря
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Центробанк (ЦБ) впервые с 11 декабря понизил официальный курс доллара на 24 декабря 2024 года. Американская валюта будет равна 101,61 руб., об этом свидетельствуют данные на официальном сайте регулятора.
Согласно обновленному прогнозу ЦБ, официальный курс доллара 24 декабря понизится на 0,71 руб. и будет равняться 101,61 руб. вместо 102,34 руб., которому равен 23 декабря 2024.
У евро также зафиксировано небольшое падение в цене. По данным на 23 декабря, евро равен 106,54 руб., но уже завтра его стоимость будет составлять 105,25 руб.
Самое маленькое падение в стоимости ожидается у китайского юаня. 23 декабря курс китайской национальной валюты составляет 13,98 руб., 24 декабря один юань будет равен 13,82 руб.