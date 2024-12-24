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Официальный курс доллара от Центробанка РФ упал ниже 100 рублей

Банк России обновил официальные курсы валют на 25 декабря. Согласно им, доллар будет равен 99,8729 руб. против 101,6143 руб. днем ранее, сообщается на сайте регулятора.