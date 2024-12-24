Официальный курс доллара от Центробанка РФ упал ниже 100 рублей
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Банк России обновил официальные курсы валют на 25 декабря. Согласно им, доллар будет равен 99,8729 руб. против 101,6143 руб. днем ранее, сообщается на сайте регулятора.
Евро также подешевеет. 24 декабря он стоил 105,2512 руб. Согласно новому курсу, 25 декабря он будет равен 104,2310 руб.
Юань подешевеет с 13,8254 руб. до 13,6624 руб.
Ранее стало известно, что ослабление рубля позволило банкам России заработать 140 млрд. Прибыль получили благодаря переоценке валютных активов.