ОЭЗ Москвы станет ведущим промышленным центром Европы

Задача социально-экономического развития городов в условиях глобальных изменений требует новых подходов к промышленной трансформации. К такому выводу пришли участники сессии «Технологические экосистемы в России: роль особых экономических зон и кластеров в промышленной трансформации городов», организованной 18 июня в рамках ПМЭФ.

Инновационные экосистемы, включая кластеры и ОЭЗ, создают платформы для сотрудничества между государством, бизнесом и научными учреждениями, способствуя внедрению инновационных технологий и практик.

По словам замруководителя департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Степана Коваленко, в условиях глобальных изменений и необходимости обеспечения технологического суверенитета РФ особую значимость приобретают ОЭЗ, которые становятся драйверами развития территорий.

«ОЭЗ Москвы — пример динамично развивающейся экономической зоны, формирующей фундамент московской промышленности. На ее территории работает свыше 220 инновационных предприятий, которые создают ключевую продукцию будущего — микроэлектронику и фотонику, высокотехнологичные лекарства и медицинские изделия, новые материалы и электромобили. Проекты развиваются сразу на 10 промышленных площадках, где построено 1,6 млн кв. м промышленной инфраструктуры. К 2030 году в рамках развития ОЭЗ планируется создать свыше 90 тыс. рабочих мест и привлечь больше 1,2 трлн рублей инвестиций. ОЭЗ „Технополис Москва“ располагает всеми возможностями, чтобы стать одним из крупнейших промышленных центров Европы», — считает Коваленко.

Генеральный директор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дегтев рассказал о том, как ОЭЗ помогает российским компаниям в разработке собственных технологий.

«Основной запрос инновационного бизнеса — готовая инфраструктура и статус резидента. На сегодняшний момент 120 высокотехнологичных компаний являются резидентами, и получают широкий пакет преференций — налоговые и таможенные льготы, льготную аренду и постоянную поддержку правительства Москвы. Среди льгот — нулевая ставка земельного, транспортного и имущественного налога, а вместо 25% налога на прибыль, резиденты платят всего 2%. Это позволяет предприятиям больше вкладывать в модернизацию производств», — поделился Дегтев.

О ключевых инструментах и подходах, которые успешно применяются для быстрой адаптации резидентов к условиям рынка рассказала генеральный директор ОЭЗ «Санкт-Петербург» Тамара Рондалева. По ее словам, неоспоримое преимущество такого инструмента как ОЭЗ — в его комплексном подходе.

«Это широкий пакет налоговых льгот, различных преференций, включая готовую инфраструктуру и развитые сервисы, которые позволяют инвестору успешно запустить высокотехнологичный бизнес в короткие сроки. На сегодняшний день самой востребованной мерой поддержки в ОЭЗ „Санкт-Петербург“ является предоставление готовых инженерных коммуникаций. Компании имеют возможность в течение месяца после присвоения статуса резидента получить земельный участок, бесплатно подключиться к инженерным сетям АО „ОЭЗ „Санкт-Петербург“ и получить такие ресурсы, как электричество, водоснабжение и тепловые сети. Благодаря этому капитальные затраты инвестора в проект снижаются на 30%, а срок его реализации существенно сокращается. Это благотворно сказывается на динамике экономических показателей», — сказала Рондалева.

По ее словам, за первый квартал 2025 года резиденты вложили 7,6 млрд рублей в проекты ОЭЗ, и пополнили бюджет города на более, чем 3 млрд рублей. В целом, на сегодняшний день инвесторы уже вложили в свое развитие более 130 млрд рублей, создав около 8 тыс. рабочих мест.

Также дискуссии присоединился представитель компании-резидента ОЭЗ «Технополис Москва» — «ХайТэк» Андрей Панков, который поделился практическим опытом работы в инновационной экосистеме.