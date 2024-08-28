Обвал TON: эксперт прокомментировала падение криптовалюты из-за ареста Дурова

В связи с задержанием в Париже создателя «ВКонтакте» и Telegram Павла Дурова в ночь на 27 августа произошел резкий обвал курса криптовалюты Toncoin (TON). В первые часы она просела до своего минимума в 5 долларов, сообщает издание «Секрет фирмы» .

По словам основательницы канала «Все о блокчейн, мозге и WEB 3.0» Анны Асланян, эта ситуация не так опасна, как могло показаться. На самом деле TON функционирует автономно и независимо от самого Дурова.

«TON не зависит от одного лица, она поддерживается валидаторами и сообществом разработчиков. Децентрализованный характер сети гарантирует ее стабильность и устойчивость, независимо от происходящего с самим СЕО Telegram», — подчеркнула она.

Правоохранительные органы Франции задержали Дурова вечером 24 августа в аэропорту Парижа. Ему предъявлено 12 пунктов обвинения, в том числе в терроризме и торговле наркотиков.