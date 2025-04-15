Оборудование Москвы разработает системы жизнеобеспечения для полетов на Луну и Марс

Один из ведущих производителей RFID-продукции компания ISBC предоставит для космического проекта «Бион-М» № 2 шприцы подкожного чипирования животных и специальный считыватель. Об этом сообщили в Telegram-канале Москва промышленная .

Институт медико-биологических проблем РАН отправит в космос 75 мышей с вживленными под кожу RFID-микрочипами. Они пробудут на орбите 30 суток, а еще 150 особей составят контрольные группы на Земле.

Благодаря уникальному коду микрочипы определяют возраст, породу и медицинскую историю каждой особи. Это позволяет минимизировать ошибки в данных, автоматизировать процесс их сбора и исключить риск потери информации во время полета на высокоширотной орбите.

«Разработанные нами технологии соответствуют высоким стандартам качества ICAR и ISO, что гарантирует их надежность эксплуатации даже в экстремальных условиях космоса», — отметил директор департамента Animal ID ГК ISBC Николай Бояров.

По итогам миссии ученые смогут изучить воздействие микрогравитации и повышенной радиации на живые организмы в условиях космического полета.