Оборот МСП в Подмосковье превысил 1,3 трлн рублей

В Подмосковье оборот компаний МСП, работающих в обрабатывающей промышленности, по итогам 2023 года составил более 1,3 трлн рублей. Об этом сообщает пресс-служба Мининвеста региона.

«Оборот — это одна из важнейших метрик, определяющих успех каждой конкретной компании. Свидетельствует она и о совокупных успехах предприятий отдельного сектора. Число МСП в Московской области составляет порядка 456 тыс. и значительная часть из этих компаний — производственные. Совокупный оборот только этих предприятий по итогам 2023 года уверенно превысил планку в триллион и продолжит расти далее, что объясняется как системным увеличением числа компаний МСП, так и укреплением их позиций», — добавила зампред Екатерина Зиновьева.

Она отметила, что последние два года число МСП в Подмосковье в среднем ежегодно растет на 25 тысяч, что обеспечивает региону второе место среди субъектов России по числу предприятий сектора МСП.

В сегмент МСП входят предприятия малого и среднего бизнеса, микропредприятия, а также индивидуальные предприниматели. Так, например, к числу производственных компаний Подмосковья, представляющих сегмент МСП, относится производство ООО «Европродукт» (бренд «Тамаки»). Предприятие работает в подмосковном Лыткарино, где выпускает продукцию для паназиатской, европейской и кухни фьюжн. По итогам минувшего года оборот только этого производства составил более 1,9 млрд рублей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что правительство Подмосковья будет внимательно следить за развитием предпринимательства и поддержкой бизнеса в городских округах.

«Без ресурсов, без экономики вряд ли удастся осуществить какой-то прорыв, поэтому я прошу и дальше осуществлять эту работу, а мы будем за ней внимательно следить», — отметил глава Подмосковья.