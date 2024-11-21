Обновил очередной рекорд: биткоин подорожал до 98,2 тыс долларов
Binance: курс биткоина побил исторический рекорд и достиг 98,2 тыс долларов
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Стоимость первой криптовалюты, биткоина, по данным на 14:11 четверга, побила исторический рекорд. Она выросла до 98 212 тыс. долларов, сообщается на сайте биржи Binance.
За сутки цена увеличилась на 5,03%. Рыночная капитализации криптовалюты составляет 1 935 трлн долларов.
Объем торговли биткоина за сутки составил 92,2 млрд долларов. Количество монет в обращении — 19,79 млн.
Ранее в четверг биткоина достигал стоимости 97,5 тыс. долларов.