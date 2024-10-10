Обкатка интерактивного лифта Серпуховского завода пройдет на выставке «Лифт Экспо»

Серпуховский лифтостроительный завод (СЛЗ, входит в ГК «Садовое кольцо») завершил сборку двух моделей лифтов с интерактивными возможностями для демонстрации на международной выставке «Лифт Экспо. Москва-2024». Об этом сообщает пресс-служба Мининвеста Подмосковья.

Новая кабина с дизайном от студии Артемия Лебедева грузоподъемностью 1 000 кг изготовлена и уже установлена в лифтовую шахту непосредственно на промышленной площадке завода.

На «Лифт Экспо» кабина пройдет первую обкатку. Для этого на заводе была спроектирована и смонтирована шахта для лифтов без машинного помещения. На выставке она обеспечивает передвижение пассажиров на второй уровень и спуск на первый. Проект «Интерактивный лифт» разработан Студией Артемия Лебедева и реализован на подмосковном заводе.

На выставке представляют кабину, оборудованная видеокамерой, OLED-экранами под зеркалом и стеклянными панелями. В сентябре 2024 года эта модель стала призером национальной премии «Лучший промышленный дизайн-2024». Также гостям представляют еще одну концептуальную версию кабины, стены которой облицованы рельефным натуральным камнем (темным сланцем), а напольное покрытие выполнено из серого рельефного керамогранита.

Специально под госпрограммы капремонта многоквартирных домов проектировщики завода создали лифт «СЛЗ ЭКО». Его улучшенный вариант — также в экспозиции завода. Особенность кабины — вставки из нержавеющей стали между щитами стен.

Экспозиция СЛЗ будет размещена на стенде D5 на центральной аллее павильона № 1 МВЦ «Крокус Экспо». Выставка будет проходить до 11 октября.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям Подмосковья отметил стабильность экономики региона.

«Я хотел бы поблагодарить всех руководителей предприятий, здесь есть очень достойные, авангард нашей промышленности, руководители заводов, и есть бизнес, который открывает новые предприятия», — сказал глава региона.