Объемы нефтепереработки увеличатся в России к середине лета

Крупные российские компании значительно нарастят объемы нефтепереработки в июле–августе этого года, сообщает « Коммерсант ».

Нефтепереработка может увеличиться на 8,5% относительно июня, объемы повысятся до рекордных значений — 5,6–5,7 млн баррелей в сутки (б/с).

Таких показателей российские нефтеперерабатывающие заводы смогут достичь благодаря возобновлению работы установок, поврежденных после атак дронов и ряда аварийных случаев. Весной был проведен ряд профилактических работ, в результате загрузки мощностей и быстрого восстановления заводы вновь готовы к работе.

Основной вклад в увеличение объемов нефтепереработки внесут установки на Нижегородском и Сызранском заводах. Также возможен и перезапуск Туапсинского завода. А в ближайшее время ожидается ввод НОВАТЭКом третьей очереди комплекса по переработке конденсата в Усть-Луге, что даст возможность получить дополнительный экспортный импульс для компании.

Отмечается, что при росте спроса на бензин растет и его биржевая стоимость. В июне Аи-92 и Аи-95 возросли в цене на 1,7% и 1,4%.

Рост объемов нефтепереработки может стать значительным фактором для продления правительством разрешения на экспорт бензина. Ранее временный запрет на экспорт был приостановлен до 30 июня.