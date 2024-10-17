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Объем выданных в РФ потребкредитов упал на 27,2% в сентябре

В России объем выданных потребительских кредитов упал на 27,2% в сентябре по сравнению с августом и достиг всего 394,5 млрд рублей, сообщает Lenta.ru .

Большой объем выдачи потребкредитов был в Москве — 34,8 млрд руб., Московской области — 23,7 млрд руб., а также в Краснодарском крае — 14,5 млрд руб.

При этом объем выданных потребкредитов упал в сентябре по сравнению с августом в столице на 32%, а в Подмосковье — на 31,5%. Также спад на 35,4% зафиксировали в Санкт-Петербурге, где объем составил всего 13,9 млрд руб.

Кроме того, сократилось и количество займов данного вида. Оно составило 2,46 млн руб., упав таким образом на 25,7%.

Как отметил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков, в сентябре сокращение выдачи потребкредитов ускорилось из-за ужесточения денежно-кредитной политики ЦБ, которая охлаждает рынок необеспеченного кредитования.

Ранее в ЦБ назвали средневзвешенную ставку по потребкредитам в Московском регионе. Она составила 22,7%.