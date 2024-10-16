В ЦБ назвали средневзвешенную ставку по потребкредитам в Московском регионе

Средневзвешенная ставка по потребительским кредитам в Московском регионе с учетом всех сроков кредитования увеличилась на 1 процентный пункт и составила 22,7%. При этом она осталась ниже, чем в целом по России, на 1%, сообщили РИАМО в ГУ Банка России по ЦФО.

В августе 2024 года российские банки предоставили заемщикам Московского региона потребительских кредитов на сумму 376,9 млрд рублей, это на 3% меньше, чем месяцем ранее, сообщил регулятор.

При этом в Москве за указанный период банки выдали кредитов на сумму 235,8 млрд рублей, а Московской области — на сумму 141,1 млрд рублей, это снижение выдач к предыдущему месяцу на 2% и 4,6% соответственно. Такая динамика обусловлена ростом ставок и ужесточением макронадбавок.

«При этом средневзвешенная ставка по потребкредитам в Московском регионе с учетом всех сроков кредитования увеличилась на 1 процентный пункт и составила 22,7%, но при этом осталась ниже, чем в целом по России, на 1%», — отметили в ЦБ.

В сегменте автокредитования в Московском регионе в августе 2024 года выдано кредитов на сумму 32,4 млрд рублей, что ниже предыдущего месяца на 11,1%. В Москве предоставили автокредитов на сумму 16,4 млрд рублей, а в Московской области — на 16 млрд рублей, заключил регулятор.