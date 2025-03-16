Объем выдач кредиток в РФ снизился до минимума за 4 года

Жители РФ в феврале оформили в финансовых учреждениях только лишь 1 млн кредитных карт. Этот показатель минимален с начала 2021 года, рассказали РИА Новости в «Скоринг бюро».

В конце зимы жители РФ получили только 1 млн кредитных карт. Это на 4% ниже, чем в январе, и в 2,1 раза ниже, чем год назад.

В прошлый раз меньшее количество кредитных карт выдавали клиентам в январе 2021 года. Тогда их оформили только 893,9 тыс. единиц.

При этом средний лимит кредитки вырос на 5%, то есть на 5,4 тыс. рублей до 109,9 тыс. рублей. Таким образом, в феврале соотечественники оформили кредитные карты на сумму 110,7 млрд рублей. Показатель на 0,9% выше, чем в январе. Из-за этого объем выдач увеличился в первый раз после семи месяцев снижения.

Ранее сообщалось, что крупные банки России ухудшают условия для клиентов по кредитным картам.