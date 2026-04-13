Объем выдач ипотеки может превысить 5 трлн рублей в 2026 году

Объем выдачи ипотеки может вырасти на 15-20% и превысить 5 трлн рублей по итогам 2026 года, сообщает ТАСС .

Согласно исследованию рейтингового агентства «Эксперт РА», более половины банков — участников рэнкинга прогнозируют прирост объемов ипотечного кредитования в этом году в пределах 15%. Такое мнение разделяют 52% опрошенных.

По словам экспертов, доля льготной ипотеки в общем объеме выдач сохранится выше 50% в первом полугодии текущего года.

Ранее эксперт по недвижимости Инна Семко заявила, что действующие параметры семейной ипотеки заметно сузили круг заемщиков и снизили ее доступность. По ее словам, формально программа продолжает работать, однако в ряде регионов уже не выполняет свою основную функцию.

