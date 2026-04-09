Эксперт Семко: лимита «семейной ипотеки» не хватает для покупки жилья

Эксперт по недвижимости Инна Семко заявила, что действующие параметры семейной ипотеки заметно сузили круг заемщиков и снизили ее доступность. По ее словам, формально программа продолжает работать, однако в ряде регионов уже не выполняет свою основную функцию.

«Инициатива выглядит не формальной, а вполне обоснованной с точки зрения текущей ситуации на рынке недвижимости – действующие параметры программы заметно сузили круг заемщиков и одновременно снизили ее реальную доступность. Формально семейная ипотека продолжает существовать, однако фактически в ряде регионов она перестает выполнять свою ключевую функцию. Основная проблема – установленный лимит в 6 млн рублей для большинства субъектов страны, который сегодня зачастую оказывается недостаточным для покупки жилья даже в крупных региональных центрах. Например, в таких городах, как Казань, стоимость квартир уже существенно превышает этот порог, и в результате возникает парадоксальная ситуация: программа есть, но воспользоваться ею в полном объеме многие семьи не могут», — пояснила Семко.

Эксперт также указала на схему с двумя кредитами: один — по семейной ипотеке (6 млн рублей под 6% в регионах и до 12 млн рублей в Москве и Санкт-Петербурге), второй — по рыночной ставке около 20%.

«Существует и другая схема – оформление двух кредитов: один в рамках семейной ипотеки (6 млн рублей под 6% для регионов и до 12 млн рублей для Москвы и Санкт-Петербурга), второй – по рыночной ставке, которая может достигать порядка 20%. На первый взгляд это выглядит более выгодным решением, однако и здесь есть серьезные риски. Формально заявляется возможность последующего рефинансирования, но на практике этот механизм пока не отлажен: фактически отсутствуют банки, готовые проводить такие операции, и остается неопределенность, появится ли такая возможность в будущем. Дополнительную сложность создает и общий рост запутанности программы. Уже сейчас потенциальным заемщикам приходится учитывать множество условий и нюансов – от параметров кредита до возможных изменений ставок при несоблюдении требований», — добавила эксперт.

