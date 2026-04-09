Эксперт Семко: лимита «семейной ипотеки» не хватает для покупки жилья
Фото - © Медиасток.рф
Регионы предлагают пересмотреть условия семейной ипотеки из-за роста цен на жилье. Лимиты программы во многих субъектах уже не соответствуют реальной стоимости квартир, сообщает АБН24.
Эксперт по недвижимости Инна Семко заявила, что действующие параметры семейной ипотеки заметно сузили круг заемщиков и снизили ее доступность. По ее словам, формально программа продолжает работать, однако в ряде регионов уже не выполняет свою основную функцию.
«Инициатива выглядит не формальной, а вполне обоснованной с точки зрения текущей ситуации на рынке недвижимости – действующие параметры программы заметно сузили круг заемщиков и одновременно снизили ее реальную доступность. Формально семейная ипотека продолжает существовать, однако фактически в ряде регионов она перестает выполнять свою ключевую функцию. Основная проблема – установленный лимит в 6 млн рублей для большинства субъектов страны, который сегодня зачастую оказывается недостаточным для покупки жилья даже в крупных региональных центрах. Например, в таких городах, как Казань, стоимость квартир уже существенно превышает этот порог, и в результате возникает парадоксальная ситуация: программа есть, но воспользоваться ею в полном объеме многие семьи не могут», — пояснила Семко.
Эксперт также указала на схему с двумя кредитами: один — по семейной ипотеке (6 млн рублей под 6% в регионах и до 12 млн рублей в Москве и Санкт-Петербурге), второй — по рыночной ставке около 20%.
«Существует и другая схема – оформление двух кредитов: один в рамках семейной ипотеки (6 млн рублей под 6% для регионов и до 12 млн рублей для Москвы и Санкт-Петербурга), второй – по рыночной ставке, которая может достигать порядка 20%. На первый взгляд это выглядит более выгодным решением, однако и здесь есть серьезные риски. Формально заявляется возможность последующего рефинансирования, но на практике этот механизм пока не отлажен: фактически отсутствуют банки, готовые проводить такие операции, и остается неопределенность, появится ли такая возможность в будущем. Дополнительную сложность создает и общий рост запутанности программы. Уже сейчас потенциальным заемщикам приходится учитывать множество условий и нюансов – от параметров кредита до возможных изменений ставок при несоблюдении требований», — добавила эксперт.
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.