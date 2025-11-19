Объем вложений РФ в американские казначейские бумаги продолжает снижаться

Инвестиции России в американские казначейские облигации сократились до 31 млн долларов по итогам сентября 2024 года, что следует из данных Министерства финансов США, сообщает "КоммерсантЪ" .

Из этой суммы 22 млн долларов пришлось на долгосрочные бумаги и 9 млн долларов — на краткосрочные. Снижение продолжилось после августа, когда объем вложений составлял 39 млн долларов, и июля с показателем 38 млн долларов.

В Центральном банке России подчеркивают, что регулятор не владеет казначейскими обязательствами США — все операции с ними осуществляют частные инвесторы через финансовых посредников.

Для сравнения, крупнейшими держателями американских гособлигаций остаются Япония (1,2 трлн долларов), Великобритания (865 млрд долларов) и Китай (700,5 млрд долларов).

Исторический контекст показывает значительное сокращение российских инвестиций: весной 2018 года объем вложений составлял 96 млрд долларов, но за два месяца был резко уменьшен до 14,9 млрд.

