Объем вложений РФ в американские казначейские бумаги продолжает снижаться
Инвестиции России в американские казначейские облигации сократились до 31 млн долларов по итогам сентября 2024 года, что следует из данных Министерства финансов США, сообщает "КоммерсантЪ".
Из этой суммы 22 млн долларов пришлось на долгосрочные бумаги и 9 млн долларов — на краткосрочные. Снижение продолжилось после августа, когда объем вложений составлял 39 млн долларов, и июля с показателем 38 млн долларов.
В Центральном банке России подчеркивают, что регулятор не владеет казначейскими обязательствами США — все операции с ними осуществляют частные инвесторы через финансовых посредников.
Для сравнения, крупнейшими держателями американских гособлигаций остаются Япония (1,2 трлн долларов), Великобритания (865 млрд долларов) и Китай (700,5 млрд долларов).
Исторический контекст показывает значительное сокращение российских инвестиций: весной 2018 года объем вложений составлял 96 млрд долларов, но за два месяца был резко уменьшен до 14,9 млрд.
