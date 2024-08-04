Объем рынка кинопроката в РФ увеличился до 29 млрд рублей

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Любимова: за 7 месяцев 2024 года россияне посмотрели фильмов на 29 млрд рублей

Отечественный объем рынка проката фильмов с начала 2024 года вырос до 29 млрд рублей, рассказала ТАСС министр культуры РФ Ольга Любимова.

В период с января по июль в российские кинотеатры сходили 80,9 млн зрителей. Объем рынка в 2024 году уже равен 28,7 млрд рублей.

Любимова добавила, что показатели кинопроката обеспечены на 83% с помощью фильмов отечественного производства. Картины, созданные в Азии, заняли 24% от всех иностранных проектов, показанных на больших экранах.

Ранее в Москве стартовали съемки второй части фильма «Чебурашка». Картина появится на больших экранах в январе 2026 года.