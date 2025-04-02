Объем производства тепличных овощей в Подмосковье превысил 34 тыс тонн

В современных автоматизированных тепличных комплексах Московской области аграрии выращивают урожай на круглогодичной основе, вне зависимости от погодных условий. Это позволяет обеспечивать рынок свежей продукцией, в том числе и в холодный сезон. Общая площадь зимних теплиц в регионе превышает 228 гектаров, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

«С начала года урожай овощей защищенного грунта в Подмосковье составил 34,8 тыс. тонн. Большая часть валового сбора пришлась на огурцы — сельхозтоваропроизводители собрали более 22,7 тыс. тонн. Также в закрытом грунте выращивают томаты — урожай превысил 11,4 тыс. тонн. Еще 679 тонн пришлось на прочие сельскохозяйственные культуры, в числе которых перец, баклажаны, листовые салаты», — сказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Двойных.

В пятерку крупнейших региональных производителей тепличных овощей входят ООО «Агрокультура Групп» в Кашире, ООО «Луховицкие овощи» в Луховицах, ООО ТК «Подмосковье» в Воскресенске, ООО «Центральный Маркет» в Электростали, ООО «Туровский тепличный комплекс» в Серпухове. По итогам прошлого года, валовый сбор овощей защищенного грунта превысил 130 тысяч тонн. Аграрии выращивают различные сорта: огурец короткоплодный, среднеплодный, длинноплодный, томат черри, коктейльный, сливовидный, круглый.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что важно поддерживать с/х производителей. В отрасли также важную роль играют технологии.

«Нужно внимательно подойти к нюансам, которые обеспечивают урожайность. И важно предложить те меры поддержки, которые дадут максимальный эффект», — подчеркнул губернатор.