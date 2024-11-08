Объем поддержанного Москвой экспорта превысил 19,9 млрд руб

Объем экспорта, поддержанного Московским экспортным центром (МЭЦ) в 2024 году, составил более 19,9 млрд рублей, сообщил мэр города Сергей Собянин в своем Telegram-канале .

МЭЦ оказывает всестороннюю поддержку столичному бизнесу, который хочет выйти на рынки дружественных стран. Так, в топ направлений по поддерживаемому Москвой экспорту вошли Китай, Казахстан, Белоруссия, Узбекистан, Турция и т. д.

Отмечается, что экспорт в Турцию увеличился в 6 раз, в Сербию — в 34 раза, в Азербайджан — в 60 раз.

Одним из лидеров по экспорту является Китай. Туда из России поставляют высокотехнологичное оборудование и электронику, косметику, бытовую химию, продовольствие.

Ранее стало известно, что Китай может стать крупнейшим рынком сбыта российского газа в 2024 году. Так, за первые 9 месяцев 2024 года «Газпром» экспортировал в КНР 23,7 млрд кубометров «голубого топлива».