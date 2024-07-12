Объем наличных денег в России сократился до рекордных показателей

Объем наличных на руках у россиян сократился на 570,3 млрд руб. в январе–июне 2024 года. Это максимальная сумма возврата средств обратно в банковскую систему за девять лет.

Такие рекордные показатели наблюдались в последний раз в 2015 году. Тогда в первом полугодии россияне вернули обратно в банк около 1,2 трлн руб. С тех пор скачки притока денег в безналичную форму наблюдались еще трижды, но в 2024 году оказались наиболее приближенными к рекордным показателям 2015 года.

Из-за пандемии многие люди перестали хранить деньги в банке и перевели их в наличные. Однако теперь россияне стали возвращать средства обратно на свои счета. Это стало первым фактором, повлиявшим на рекордно низкие показатели объема наличности.

Второй причиной эксперты называют реакцию на высокие процентные ставки, что стало стимулом существенного притока денег на депозиты. По данным управляющего директора «Газпромбанк Private Banking» Егора Сусина, за последний год россияне положили более 10 трлн руб. на депозиты.