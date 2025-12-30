ОАЭ хотят купить часть украинской военной компании Fire Point

сегодня в 21:09

Оборонная группа EDGE, принадлежащая суверенному фонду ОАЭ, может купить миноритарную долю у Fire Point. Она планирует приобрести 30% компании.

Цена сделки — 760 млн долларов. Fire Point уже подала документы в антимонопольный комитет, чтобы там одобрили покупку.

Fire Point — это украинский производитель ракет и дронов. Компания является одним из крупнейших поставщиков вооружения для ВСУ. Ранее фирма была кастинговым агентством.

Известно, что Fire Point связана с олигархом Тимуром Миндичем, которого называли «кошельком» украинского президента Владимира Зеленского. Сейчас мужчина проходит по делу о коррупции.

Ранее самого Зеленского и экс-главу его офиса Андрея Ермака заподозрили в причастности к коррупционным схемам в стране через фирму Fire Point.

