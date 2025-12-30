ОАЭ хотят купить часть украинской военной компании Fire Point
ОАЭ могут стать обладателями части украинской военной компании Fire Point, сообщает украинское издание «Политика Страны».
Оборонная группа EDGE, принадлежащая суверенному фонду ОАЭ, может купить миноритарную долю у Fire Point. Она планирует приобрести 30% компании.
Цена сделки — 760 млн долларов. Fire Point уже подала документы в антимонопольный комитет, чтобы там одобрили покупку.
Fire Point — это украинский производитель ракет и дронов. Компания является одним из крупнейших поставщиков вооружения для ВСУ. Ранее фирма была кастинговым агентством.
Известно, что Fire Point связана с олигархом Тимуром Миндичем, которого называли «кошельком» украинского президента Владимира Зеленского. Сейчас мужчина проходит по делу о коррупции.
Ранее самого Зеленского и экс-главу его офиса Андрея Ермака заподозрили в причастности к коррупционным схемам в стране через фирму Fire Point.
