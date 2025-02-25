NYT рассказал о будущем влиянии результатов выборов в Германии на ее экономику

23 февраля глава Христианско-демократического союза Фридрих Мерц выиграл на выборах в ФРГ . Однако эксперты считают, что местные жители рано начали ликовать, сообщает « Mail Финансы » со ссылкой на материал The New York Times (NYT).

Новые немецкие власти получат бюджет на 2025 год с дырой в размере 13 млрд евро (13,6 млрд долларов). При этом местные жители ждут от правительства снижения цен на электричество, уменьшения обременительных нормативных требований, роста притока инвестиций в инфраструктуру, активную цифровизацию государственных услуг.

Чтобы поменять конституцию и воплотить желания избирателей в жизнь, необходимо набрать две трети голосов в парламенте. Однако, согласно результатам голосования, добиться этой поддержки новым властям будет нелегко.

Дело в том, что партии «Альтернатива для Германии» и партия левых получили большое количество мест в парламенте. Поэтому они смогут заполучить блокирующее большинство в 630-местном парламенте.

Новым властям предстоит бороться с увеличивающейся конкуренцией китайских компаний на рынках, где Германия раньше была лидером, в частности, в автомобилестроении. Помимо этого, ФРГ предстоит решать проблему с новыми тарифами со стороны администрации США.

Ранее сообщалось, что в Германии сформируют правительство до 20 апреля.