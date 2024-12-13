«Нужно власть употребить»: в ГД ответили на рост цен на овощи басней Крылова

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, член ЦК КПРФ Николай Арефьев заявил, что резкий скачок цен на продукты питания в ноябре, особенно на овощи, требует детального анализа и внедрения государственного контроля, сообщает NEWS.ru .

По его мнению, в условиях военного времени не следует проявлять излишнюю терпимость к тем, кто чрезмерно завышает цены. Обсуждая проблему инфляции, депутат также вспомнил фразу из басни Ивана Крылова «Кот и повар».

«Как говорил Иван Андреевич Крылов: „Не надо слов там тратить по-пустому, где нужно власть употребить“. А ее нужно употребить и проверить, и закон ввести, и ограничения налагать. Потому что мы не в простой ситуации, а в ситуации военного времени, при которой церемониться с теми, кто зарвался в ценообразовании особенно сильно, нельзя», — отметил Арефьев.

Он добавил, что в торговле наблюдаются манипуляции с наценками на продукты. Однако, как указал депутат, есть объективные факторы, вынуждающие повышать цены. Арефьев объяснил, что в основном Россия получает овощи через импорт и поэтому колебания курса доллара сильно влияют на итоговую стоимость продуктов. Также, по его словам, наблюдается повышенный спрос перед новогодними праздниками.

В условиях действующих санкций удовлетворить большой спрос становится затруднительно, считает парламентарий. Продукцию еще можно приобрести, но оплатить ее все труднее из-за усложненного взаимодействия с банками, которые попадают под санкции. В настоящее время провести финансовые операции с такими банками становится крайне сложно. Все это накладывает определенные ограничения на формирование цен, заключил Арефьев.