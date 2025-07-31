Новым главой «Лесты» стал экс-гендиректор VK Борис Добродеев

Бывший руководитель VK Борис Добродеев занял пост главы игровой студии «Леста», которая занимается выпуском популярных игр «Мир танков» и «Мир кораблей» на российском рынке. Информацию об этом он лично подтвердил в разговоре с РБК .

По словам Добродеева, студия продолжает активно функционировать, выполняя все обещания перед игроками и бизнес-партнерами. «Леста» не только обновляет существующие проекты и готовит к выходу новые игры, но и вносит значительный вклад в развитие всей игровой индустрии страны.

В середине июля Росимущество передало «Лесту» под управление АО «Айти Технологии», и именно это юридическое лицо теперь возглавляет Добродеев в качестве генерального директора.

Новый генеральный директор студии «Леста» Добродеев заявил, что компания не планирует увольнять сотрудников или закрывать существующие проекты. Он также подчеркнул, что «общеиндустриальные активности» будут продолжены в полном объеме. Более того, руководство намерено активно нанимать новых специалистов и поддерживать общественные инициативы, которые остаются в числе приоритетных направлений деятельности студии.