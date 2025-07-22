Экс-гендиректор VK Добродеев может занять пост главы игровой студии «Леста»

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Бывший гендиректор VK Борис Добродеев стал кандидатом на пост главы игровой студии «Леста», издающей в России «Мир танков» и «Мир кораблей», сообщает РБК со ссылкой на источники.

По словам одного источника, назначение Добродеева может состояться 24 июля.

Ранее Таганский районный суд Москвы удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ и признал экстремистской деятельность издателя популярной онлайн-игры World of Tanks.

Так, суд запретил экстремистскую деятельность объединения из совладельца компании Wargaming.net Виктора Кислого* и директора «Леста Игры» Малика Хатажаева*. Установлено, что мужчины писали в соцсетях посты в поддержку ВСУ и против проведения СВО.

Кроме того, в доход государства обращены активы компании «Леста Игры».

В конце апреля столичный суд арестовал 3 юрлица отечественного разработчика видеоигр «Леста Игры». Взыскателем по делу выступила Генпрокуратура России.

«Леста Игры» — петербургская компания, которая занимается разработкой видеоигр. Она является разработчиком таких популярных проектов, как «Мир танков», «Мир кораблей» и Tanks Blitz.

* Внесены в перечень террористов и экстремистов на территории РФ.