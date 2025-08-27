Новый завод Rheinmetall по производству боеприпасов открылся в Германии

Концерн Rheinmetall построил новый военный завод в немецком Унтерлюсе. Он будет производить боеприпасы в большом количестве, сообщает РИА Новости со ссылкой на Handelsblatt.

Предприятие уже планирует нарастить объемы производства к 2027 году. Там хотят выпускать до 350 тыс. 155-миллиметровых артиллерийских снарядов в год

При полной загрузке мощностей предприятие может стать «крупнейшим заводом в Европе по производству боеприпасов, если не в мире», как заявил гендиректор концерна Армин Паппергер на церемонии открытия.

Также он рассказал, что компания в будущем построит завод по производству пороха для боеприпасов в Румынии. Правительство страны и Rheinmetall потратят на это порядка 550 млн евро. Паппергер отметил, что предприятие планируется возвести за ближайшие полтора года.

Кроме того, компания сейчас создает завод по производству пороха и артиллерийских снарядов в Болгарии, а также пороховой завод и завод по производству снарядов на Украине.

Ранее Rheinmetall начал сотрудничать с частной компанией Индии Reliance Defense Ltd. Согласно договору, фирма будет продавать ФРГ взрывчатку и топливо для боеприпасов.