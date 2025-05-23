сегодня в 18:52

Германский Rheinmetall договорился с индийской компанией о создании боеприпасов

Немецкий изготовитель оружия Rheinmetall AG подписал меморандум о сотрудничестве с частной компанией Индии Reliance Defense Ltd. Согласно договору, фирма будет продавать ФРГ взрывчатку и топливо для боеприпасов среднего и большого калибра, сообщает « Коммерсант ».

Новое немецкое производство создадут в Ратнагири, штате Махараштра.

На заводе будут создавать до 200 тыс. артиллерийских снарядов. Также там изготовят 10 тыс. тонн взрывчатых веществ и 2 тыс. тонн топлива.

Ранее немецкие компании признали ответственность за укрепление нацистов в 1930-е годы. Совместное заявление подписали такие фирмы, как Bayer, BASF, Bosch, Evonik, Siemens, Deutsche Bahn, Volkswagen, Lufthansa и Rheinmetall.