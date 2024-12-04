Новый налог введут в Кемерове с 1 января 2025 года

Туристический налог начнут взимать с гостей Кемерова с 1 января 2025 года

С 1 января 2025 года в Кемерове начнет действовать туристический налог, сообщает Сiбдепо .

Это решение было принято Кемеровским городским Советом народных депутатов.

В 2025 году ставка налога составит 1% от налоговой базы, в 2026 году — 2%, в 2027 году — 3%, а в 2028 году — 4%. Начиная с 2029 года, ставка налога увеличится до 5% от налоговой базы.

«Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет Кемеровского городского Совета народных депутатов по бюджету и развитию экономики», — отмечается в документе.

Ранее стало известно, что туристический налог в 2025 году также появится в Екатеринбурге. Будет взиматься 1% от стоимости проживания, минимальная ставка — 100 рублей в сутки.