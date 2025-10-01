Как в СССР не будет: эксперт рассказал о специфике идеи ввести продуктовые талоны

Переживать из-за введения продовольственных талонов в России по аналогии с СССР не нужно. Специфика этой меры заключается в поддержке уязвимых групп населения и тех, кто имеет доход ниже прожиточного минимума, сообщил РИАМО экономист Дмитрий Семенов.

«Продовольственные талоны — тема не новая, она обсуждается последние лет пять. Говорить о кризисной ситуации в России не нужно, есть охлаждение экономики и снижение инфляционных издержек», — считает эксперт.

В России с 2010 года вводятся меры по поддержанию продовольственной безопасности, и темпы ее реализации идут динамично. АПК справляется с показателями, хотя в некоторых регионах и существует потеря урожая по климатическим причинам.

«Переживания граждан по талонам понятны из-за последних десятилетий СССР, где плановая экономика не справлялась с задачами и изжила себя. Сейчас ситуация кардинально иная и экономика рыночная», — уверен Семенов.

Предлагаемые продуктовые талоны на сегодняшний день имеют иную специфику, которая заключается в поддержке уязвимых групп населения и тех, кто имеет доход ниже прожиточного минимума. В принятии данного решения есть свои плюсы, но их надо детально проработать, отметил эксперт.

Во-первых, продуктовые талоны индексируются с учетом инфляции. Во-вторых, обеспечить минимальный набор продуктов необходимо при поддержке государства. В-третьих, убирается фактор нецелевого использования денежных средств третьими людьми.

Семенов считает, что принятие такого законопроекта сыграет положительную роль для социального обеспечения граждан.

При этом следует понимать, что в разных регионах нужно устанавливать процентное соотношение по реальным возможностям местного бюджета и брать средние показатели увеличения цен на продукты питания с учетом возможных колебаний, резюмировал экономист.

Ранее стало известно, что в Госдуму вносится законопроект, предполагающий введение на федеральном уровне адресной социальной поддержки в виде продовольственного сертификата для граждан, чей среднедушевой доход не превышает величину регионального прожиточного минимума.

