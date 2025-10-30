«Новогодний контроль цен»: в ГД хотят создать приложение для жалоб на подорожание

Депутат Плякин: надо создать приложение для жалоб на рост цен перед Новым годом

Спикер Госдумы Владимир Плякин заявил, что для контроля продавцов можно создать новое приложение или чат-бот «Новогодний контроль цен», сообщает Life.ru .

«Осознание того, что любая попытка необоснованно поднять цену может быть мгновенно зафиксирована и направлена прямиком в ФАС, охладит пыл многих спекулянтов», — заявил депутат.

По его словам, каждый желающий легко сможет отправить фотографию ценника с чрезмерно завышенной стоимостью новогодних товаров: мясных и рыбных деликатесов, овощей, фруктов (цитрусовых), игристого вина и сладостей.

Программа автоматически определит местоположение и информацию о торговой точке, а все полученные обращения будут направлены непосредственно в Федеральную антимонопольную службу.

Запуск подобного проекта мог бы вернуть гражданам чувство справедливости и позволить им сосредоточиться на приятных хлопотах, связанных с торжествами, вместо тревог о росте цен. Вместо постоянных мыслей об удорожании продуктов и услуг россияне получили бы возможность планировать сюрпризы и составлять меню для праздничного стола, ощущая уверенность в завтрашнем дне.

