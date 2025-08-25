Новое приложение Сбербанка исчезло из App Store

Сбербанк сообщил о том, что его новое приложение «Активы онлайн», предназначенное для бесконтактной оплаты покупок с iPhone, больше не доступно в цифровом магазине App Store.

Запуск приложения состоялся в понедельник, когда банк представил технологию бесконтактной оплаты «Вжух», основанную на Bluetooth Low Energy. Эта функция была доступна в обновленной версии «Сбербанк Онлайн» (16.13) и могла быть загружена по ссылке из официальных каналов банка.

«Если вы не успели установить новое приложение „Активы онлайн“, не отчаивайтесь — есть несколько способов решить эту проблему», — отметили в банке.

Клиентам предлагают посетить ближайший офис Сбербанка — специалисты помогут установить новую версию приложения на iOS. Также можно пригласить выездного менеджера, который поможет с установкой, или просто использовать веб-версию СберБанк Онлайн.