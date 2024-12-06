Новое овощехранилище в Подмосковье способно вместить 3,5 тыс тонн продукции

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В деревне Демидово округа Егорьевск появилось овощехранилище мощностью 3,5 тыс. тонн. Объем инвестиций в строительство и запуск составил 24 млн рублей, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Подмосковья.

Инвестором проекта выступило предприятие ООО «Лесные Дали», специализирующееся на выращивании овощей и их переработке. Предприятие также возводит цех по переработке овощей — чистке и варке. Инвестиции составят 70 млн рублей.

ООО «Лесные дали» создано в 2005 году. Компания является современным сельскохозяйственным предприятием полного цикла, располагает свыше 3 100 га сельхозугодий и обладает парком современной сельхозтехники. Основные культуры, выращиваемые на предприятии, — картофель, свекла, морковь и чеснок.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что важно поддерживать с/х производителей. В отрасли также важную роль играют технологии.

«Нужно внимательно подойти к нюансам, которые обеспечивают урожайность. И важно предложить те меры поддержки, которые дадут максимальный эффект», — подчеркнул губернатор.