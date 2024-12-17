Новое фармпроизводство появится в Подмосковье в рамках инвестпроекта

В начале 2025 года в городском округе Подольск начнут строительство производства медицинских препаратов. В муниципальную собственность под него передан участок площадью 71 тыс. кв. м вблизи деревни Малое Толбино, сообщили в пресс-службе местной администрации.

В Подольске появляется все больше и новых инвестпроектов. В начале следующего года приступят к реализации одного из знаковых для всей страны, связанного с производством медицинских препаратов.

Важно сопровождать бизнес на всех этапах, находиться рядом и совместно находить решения любых вопросов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что власти Подмосковья стараются использовать различные меры поддержки резидентов. Они связаны не только со льготами, но и с взаимодействием, совместной работой, офсетными контрактами.

«Наши партнеры не просто запускают заводы, предприятия, они имеют амбиции по расширению, дальнейшей экспансии. Мы это, безусловно, поддерживаем», — подчеркнул губернатор.