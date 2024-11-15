Новак заявил о готовности наращивать поставки угля Китаю

Вице-премьер РФ Александр Новак на форуме «Ростки: Россия и Китай — взаимовыгодное сотрудничество» заявил, что российская сторона готова увеличивать поставки угля в Китайскую Народную Республику (КНР), сообщает ТАСС .

«Мы на сегодня по прошлому году около 100 млн тонн угля поставили КНР и этот потенциал не исчерпан», — сказал российский премьер.

Он подчеркнул, что Россия готова увеличить поставки угля как железнодорожным и морским транспортом, так и через погранпереходы и морские порты.

Новак выразил мнение, что уголь уголь еще долго будет оставаться одним из источников энергии для удовлетворения нужд развивающихся экономик. Вице-премьер добавил, что Москва и Пекин совместно реализуют проект по разработке угольных месторождений в Забайкалье.

Ранее стало известно, что РФ планирует нарастить долю отечественного угля на мировом рынке до 30% к 2050 году. При этом к 2036 году объем экспорта угля на мировые рынки вырастет до 15-23%.