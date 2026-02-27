Новак: РФ хватит запасов нефти не менее чем на 62 года

Геологических извлекаемых запасов нефти в РФ хватит на 62 года. Однако это не значит, что ресурс за этот период закончится, поделился мнением на открытой встрече со студентами в «Сириусе» вице-премьер РФ Александр Новак, сообщает ТАСС .

В презентации к докладу чиновника сказано, что пока рентабельные запасы нефти равны около 15 млрд тонн. Их хватит на период, равный около 32 лет.

Геологических извлекаемых запасов нефти в России около 31 млрд тонн. Их хватит на 62 года.

Ранее президент США Дональд Трамп сказал, что Венесуэла продала Соединенным Штатам около 80 млн баррелей нефти. Каракас стал новым другом и партнером для Вашингтона.

