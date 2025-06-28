Новак: РФ будет рада поучаствовать в возведении АЭС в Турции

Российская Федерации будет рада поучаствовать в возведении новой атомной электростанции в Турции. Об этом вице-премьер РФ Александр Новак рассказал турецкому СМИ Anadolu после пятничного заседания межправительственной комиссии двух государств под руководством чиновника и министра торговли Турции Омера Болата, сообщает РИА Новости .

Высчитывается экономическая целесообразность возведения еще одной атомной электростанции на территории страны. Работу ведут в интересах Анкары, чтобы установить взаимовыгодную экономическую модель. Москва будет рада поучаствовать в проекте, отметил вице-премьер России.

В мае министр энергетики Турции Альпарслан Байрактар говорил, что Анкара ведет диалог по поводу возведения двух новых атомных электростанций с пятью государствами. Среди них есть и РФ.

Ранее гендиректор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев сказал, что на немецкую компанию Siemens подадут в суд за отказ передать оплаченное оборудование на блок №1 турецкой атомной электростанции «Аккую». Фирма из ФРГ сделала это «демонстративно».