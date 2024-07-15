сегодня в 16:13

Новак: экспорт бензина в августе запретят в случае напряженной ситуации

Вице-премьер РФ Александр Новак в кулуарах Кавказского инвестиционного форума заявил, что правительство в августе может снова запретить экспорт бензина, если ситуация будет по-прежнему напряженной, сообщает ТАСС.

По словам вице-премьера, вопрос запрета экспорта в сентябре пока обсуждать рано. Штаб по ситуации на рынке топлива состоялся на прошлой неделе.

«В принципе если ситуация будет напряженной, то в августе не будем продлевать разрешение. Сейчас оно продлено только до конца июля», — добавил он.

Новак уточнил, что российский рынок топлива остается стабильным, но чувствительно реагирует на объемы предложения АИ-95.

Ранее Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выдвинула предложение о сохранении запрета на экспорт бензина до конца августа.