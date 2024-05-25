Новак: число малых и средних предприятий продолжит расти в России

Согласно данным реестра субъектов малых и средних предприятий (МСП), их численность уже превысила 65 миллионов и, по словам вице-премьера Александра Новака, в 2024 году продолжит расти, сообщает пресс-служба правительства России .

В настоящее время число самозанятых россиян достигло 102 миллионов человек. Статистика МСП свидетельствует, что в сравнении с данными за 2023 год число субъектов увеличилось на 59% в сравнении с 2022 годом.

«В начале 2024 года сохранилась тенденция к увеличению численности малого и среднего бизнеса. Это говорит о том, что сектор успешно преодолел последствия санкционных шоков последних лет. Этому способствовала в том числе реализация комплекса мер поддержки сектора МСП в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», утвержденного президентом. Выстроенная государством система предусматривает адресность предлагаемых мер и контроль за их эффективностью в регионах», — заявил Новак.

По словам вице-премьера, существующие меры поддержки помогают развивать в России приоритетные для государства направления. Около половины новых субъектов МСП с начала 2024 года работает в розничной и оптовой торговле, от общего числа этот показатель составляет 38%, в транспортировке 7%, а в строительстве 5%.

Ранее в Подмосковье сообщили, что на развитие МСП в регионе намерены потратить порядка 2,5 млрд рублей. Создание благоприятных условий для развития бизнеса в Московской области является приоритетной задачей.