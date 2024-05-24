Более 2,5 млрд руб потратят на программу по развитию МСП в Подмосковье в 2024 г

В России 26 мая отмечается день российского предпринимательства. Создание благоприятных условий для развития предпринимательства — одна из ключевых задач в Московской области. Об этом сообщает пресс-служба Мособлдумы.

«В этот день выражаю слова благодарности тем, кто вносит огромный вклад в развитие экономики нашего региона. Несмотря на все вызовы, введение санкций со стороны недружественных стран, вам удалось не просто выстоять, но и двигаться вперед. В Подмосковье растет число реализуемых инвестпроектов, открываются новые производства, создаются рабочие места. Ваше участие в жизни Подмосковья позволяет решать важные задачи и преодолевать вызовы времени», — сказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

«Создание благоприятных условий для развития предпринимательства — одна из ключевых задач в Московской области. На реализацию госпрограммы «Предпринимательство Подмосковья» в этом году предусмотрено порядка 40 млрд рублей. При этом более 2,5 млрд рублей — на подпрограмму по развитию малого и среднего предпринимательства», — рассказал спикер Мособлдумы.

На сегодняшний день в Московской области насчитывается более 456 тыс. малых и средних предприятий, из которых свыше 310 тыс. — индивидуальные предприниматели. С начала года рост составил 17 тыс. предприятий МСП.

«Все процессы по открытию своего бизнеса в Подмосковье сегодня максимально упрощены, многое доступно онлайн. В регионе выстроен целый комплекс различных мер поддержки и для начинающих предпринимателей, и для социального бизнеса, и для крупных инвестпроектов — это, в том числе налоговые льготы, различные субсидии, земля за рубль, льготные займы, информационное сопровождение. Создано 69 индустриальных парков и 5 особых экономических зон. Все выстроено таким образом, чтобы открыть и развивать свое дело было просто и комфортно», — добавил Игорь Брынцалов.

Как открыть свое дело в Московской области

Регистрация бизнеса

Чтобы зарегистрировать свою деятельность на территории Московской область, можно:

подать заявку на сайте ФНС

обратиться в Многофункциональный центр (МФЦ).

Выбор формы организации

Три наиболее распространенных организационно-правовых формы, которые позволяют комфортно вести дела начинающему предпринимателю:

ООО (Общество с ограниченной ответственностью) – это юридическое лицо, компания, которую могут открыть один или несколько человек (учредители). Учредители владеют ООО как собственностью и могут продать компанию целиком или свою долю в ней. Они не отвечают по обязательствам общества личным имуществом.

ИП – индивидуальный предприниматель. Бизнес ИП не отделяется от конкретного человека как физического лица. Предприниматель несет ответственность за свою деятельность личным имуществом. Статус ИП нельзя продать или подарить, можно только закрыть.

Самозанятый – физическое лицо, которое может заниматься определенными видами деятельности самостоятельно, без возможности найма сотрудников. Самозанятые также отвечают по своим обязательствам личным имуществом.

Как выбрать систему налогообложения

Система налогообложения предпринимателей определяет, сколько денег и в какое время малому бизнесу необходимо перечислять в бюджет, а также какую отчетность необходимо при этом предоставлять.

Основные системы:

ОСН – основная (общая) система налогообложения;

УСН – упрощённая система налогообложения;

АУСН – автоматизированная система налогообложения;

ЕСХН – единый сельскохозяйственный налог;

ПСН – патентная система налогообложения;

НПД – налог на профессиональный доход.

Подобрать систему можно на сайте ФНС

Как найти помещение

Выбрать площадки и подать заявку на подбор можно на инвестиционной карте Московской области.

Консультации

За консультациями по открытию своего дела можно обратиться в центр «Мой бизнес».

В центре «Мой бизнес» субъекты МСП, самозанятые и физические лица, планирующие открыть свое дело, в режиме «одного окна» могут:

получить комплекс информационно-консультационных, образовательных и иных услуг, необходимых для начала и развития бизнеса (включая выход на экспортные рынки);

воспользоваться всеми формами государственной поддержки федерального, регионального и муниципального уровней;

обратиться за решением проблемных вопросов и урегулированием административных барьеров в предпринимательской деятельности.

Записаться на онлайн-консультацию можно на инвестиционном портале Московской области.

Предприниматели Московской области могут онлайн подать заявку на такие услуги, как помощь в регистрации товарных знаков, в сертификации продукции, в создании рекламы и сайтов, в разработке программ модернизации, с участием в выставках и по другим направлениям.

Ознакомиться с полным списком услуг и подать заявку можно на инвестиционном портале Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что регион внедряет помощь малому и среднему бизнесу через инвестпортал.

«С помощью инвестпортала появляются индустриальные парки, различные программы поддержки, например, по импортозамещению, по ряду направлений машиностроения. Ты можешь рассчитывать на дополнительную помощь по проектам, которая делает экономическую модель твоего бизнеса более доходной и быстро окупаемой», — сказал Воробьев.