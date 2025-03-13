Новая защита: временная заморозка переводов спасет россиян от мошенников

Теперь, если клиент переводит деньги, банк имеет право заблокировать сумму на счете получателя. Если сумма составляет менее 500 тыс. рублей — до 24 часов, более — до 48 часов.

«В этот период отправитель получает уведомление и может подтвердить, что перевод был сделан осознанно. Если он это подтверждает, средства размораживаются. Но если человек сообщает, что перевел деньги под давлением, банк возвращает средства обратно», — сказала эксперт.

При этом банки не намерены замораживать средства при стандартных переводах между родственниками и для регулярных платежей. Подозрение вызовет только что открытый счет с нулевым балансом до этого.

Кроме того, механизм может повлечь последствия для так называемых дропов — подростков, которым мошенники предлагают предоставить свои счета для незаконных переводов. Такие легкие деньги всегда несут риски, заключила экономист.