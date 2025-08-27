Новая мера финансовой поддержки кинопроизводителей появится в Москве

В Москве будет введена новая программа финансовой поддержки для производителей кино. Они смогут получить до 70% компенсации за расходы на размещение рекламы своих фильмов и мультипликаций, которые отражают традиционные ценности страны. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, пишет ТАСС .

Столичный мэр лично поздравил работников киноиндустрии с профессиональным праздником и сообщил об участии города в финансировании части расходов на рекламу для кинопроизводителей в Москве. В рамках этой инициативы он посетил кинопарк «Москино» вместе с известными режиссерами и продюсерами, такими как Константин Эрнст, Федор Бондарчук и Эмир Кустурица.

«Мы, конечно, поддерживаем системно все ваши начинания, включая финансовую помощь. По вашей просьбе мы приняли решение, что будем субсидировать часть расходов на рекламу кино, если это кино возрождает наши духовные ценности. Это кино для юношей, для подростков. То, что вы делаете сегодня. Спасибо вам большое», — сказал Собянин, обращаясь к кинопроизводителям.

Мэр выразил благодарность работникам кино за их вклад в развитие и продвижение российского киноискусства. Он подчеркнул, что кино является не только развлечением, но и средством идеологии и воспитания. Москва стремится стать столицей мирового кино благодаря уровню инфраструктуры, создаваемой совместными усилиями.

Ранее сообщалось, что председатель Госдумы Вячеслав Володин поздравил жителей РФ с Днем российского кино. Он отметил, что любовь к фильмам, которые считаются частью золотого фонда отечественного кино, передается годами.