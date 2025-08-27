сегодня в 15:38

Председатель Госдумы Вячеслав Володин поздравил жителей РФ с Днем российского кино. Он отметил, что любовь к фильмам, которые считаются частью золотого фонда отечественного кино, передается годами, сообщается на сайте ГД .

Володин отметил, что в РФ снимают картины со смыслом. Они построены на исторической правде, а также духовно-нравственных ценностях.

Парламентарий подчеркнул, что режиссеры, операторы, сценаристы, художники и другие представители профессии продолжают традиции российского кино. В картинах применяют современную технику. Используются разнообразные изобразительные средства, которые дают людям эмоции.

«Желаю дальнейших успехов и всего самого доброго», — добавил Володин.