Володин поздравил жителей РФ с Днем российского кино
Председатель Госдумы Вячеслав Володин поздравил жителей РФ с Днем российского кино. Он отметил, что любовь к фильмам, которые считаются частью золотого фонда отечественного кино, передается годами, сообщается на сайте ГД.
Володин отметил, что в РФ снимают картины со смыслом. Они построены на исторической правде, а также духовно-нравственных ценностях.
Парламентарий подчеркнул, что режиссеры, операторы, сценаристы, художники и другие представители профессии продолжают традиции российского кино. В картинах применяют современную технику. Используются разнообразные изобразительные средства, которые дают людям эмоции.
«Желаю дальнейших успехов и всего самого доброго», — добавил Володин.