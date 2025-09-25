Новая 50-рублевая купюра появится в России в 2027 году

сегодня в 16:41

Банк России начнет печатать новые 50-рублевые купюры в 2027 году

Центральный банк России собирается выпустить новые купюры 10 и 50 рублей. Об этом РИА Новости рассказал зампред ЦБ РФ Сергей Белов.

Сроки выпуска новых 10- и 50-рублевых банкнот изменились. Обновилась процедура подбора символов.

Новая 50-рублевая купюра появится, предположительно, в 2027 году. В 2028-м обновятся 10 рублей.

ЦБ РФ в июне 2022 года показал первую обновленную 100-рублевую купюру. На ее лицевой стороне находится Москва. На обратной расположен мемориал во Ржеве.

В октябре 2023 года Банк России представил новую пятитысячную купюру. На ней есть символы, связанные с Екатеринбургом и Уральским федеральным округом.

