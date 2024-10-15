Нижегородцы-миллионеры: 2% жителей города задекларировали очень высокие доходы

В управлении Федеральной налоговой службы по Нижегородской области заявили, что количество налогоплательщиков в регионе, задекларировавших доход выше одного миллиона, увеличилось на 2% и теперь составляет 56 893 человек. В 2023 году их насчитывалось 46 794 человека, сообщает ИА «Время Н» .

Одновременно выросло и число миллиардеров: по сравнению с 2023 годом оно увеличилось на 11 и составило 32 человека.

О доходах от 1 до 100 млн рублей заявили 56 596 граждан, их количество увеличилось на 10 056 человек. А доходы от 100 до 500 млн рублей указали 225 налогоплательщиков, что на 31 человека больше, чем в 2023 году. Всего 40 человек задекларировали доходы от 500 млн до 1 млрд рублей, что на 1 человека превышает прошлогодние показатели.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде супружеская пара случайно выиграла 35 миллионов рублей.