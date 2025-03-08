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Нидерланды, Колумбия и Эквадор оказались первыми по экспорту цветов в 2023 году

Наибольшее количество цветов в мире в 2023 году экспортировали за границу Колумбия, Нидерланды и Эквадор. Суммарно они продали этого товара на 6,6 млрд долларов, сделали подсчеты в РИА Новости , руководствуясь данными площадки ООН Comtrade.

Первое место по экспорту цветов заняли Нидерланды. Они продали 552 тыс. тонн товара на сумму 4,6 млрд долларов.

На втором месте оказалась Колумбия. Она продала за границу 143 тыс. тонн цветов на сумму 1,1 млрд долларов.

Третье место занял Эквадор. Страна экспортировала 181 тыс. тонн цветов на сумму 987 млн долларов.

Россия в 2023 году экспортировала этого товара всего на 40 тыс. долларов. Основным покупателем оказалась Армения.

Ранее сообщалось, что в подмосковной Дубне агрономы выращивают сотни тысяч цветов в теплицах.