Независимый финансовый консультант: в 2026 году бизнесу определенно будет тяжело

В 2026 году на компании, ведущие бизнес, будут оказывать давление многие факторы: повышение НДС, высокая долговая нагрузка, снижение покупательской способности людей, рост цен на арендные площади и другое, заявил РИАМО независимый финансовый консультант Василий Мельников.

По его словам, уже сейчас бизнесу непросто выживать, а еще больше «закручивающиеся гайки» и длительный период высокой ключевой ставки могут привести к тому, что некоторые компании просто не переживут следующий год.

Победят те бизнесы, у кого наибольшая маржа по продукту, кто грамотно распоряжается своими денежными потоками, рационально оптимизирует расходы и имеет небольшую долговую нагрузку и большую клиентскую базу. Большие компании за счет ресурсов будут становиться еще больше, а маленькие могут просто исчезать, отмечает эксперт.

«Я не пессимист, а реалист. И на данный момент не вижу больших предпосылок для существенного увеличения уровня жизни россиян и для расцвета бизнеса в стране. Нам надо пережить период высокой ставки (или адаптироваться к ней), увеличить производство товаров/услуг, и тогда мы точно придем к тому самому „светлому будущему“», — высказывает свое мнение Мельников.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.